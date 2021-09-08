В Кремле не ожидают иностранных лидеров на праздновании Дня Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кремле не ожидают приезда глав иностранных государств на празднование Дня Москвы. Владимир Путин планирует выступить на одном из торжественных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нет, не планируется", – сказал он, отвечая на вопрос о возможном визите иностранных лидеров.
Также Песков сообщил, что Путин выступит на одном из праздничных мероприятий, не уточнив, на каком именно.
"Он выступит на одном из мероприятий, на торжественном мероприятии, которое посвящено празднованию Дня Москвы", – добавил представитель Кремля.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как пройдет День города в столице. По словам градоначальника, в Москве планируется запустить праздничный фейерверк, также город украсят к празднику. При этом все мероприятия, приуроченные ко Дню города, будут скромными – проведения крупных концертов не планируется.
Собянин рассказал, как Москва отпразднует День города
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