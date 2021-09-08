Москвичам рассказали о праздновании Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В этом году в столице не будут проводить концерты и шоу по случаю Дня города 11 и 12 сентября, однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Специальную программу предложат столичные библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Разнообразные мероприятия для взрослых и детей пройдут во всех округах, на некоторые потребуется предварительная регистрация", – отметили в столичном департаменте культуры.
11 сентября в 13:00 в библиотеке-читальне имени Пушкина на Спартаковской состоится экскурсия "В поисках места рождения Пушкина". Ее участники пройдут по улицам Басманной и Немецкой слободы, узнают, почему до 1847 года считалось, что поэт появился на свет в Санкт-Петербурге.
В оба выходных дня сеть "Москино" покажет классику советского кинематографа: 11 сентября в кинотеатре "Факел" покажут картину "Я шагаю по Москве" режиссера Георгия Данелии, а 12 сентября в кинотеатре "Звезда" зрители смогут посмотреть фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
В воскресенье в 15:00 Центральная городская деловая библиотека проведет экскурсию по Ростокину, Алексеевскому и Останкинскому районам. Ее участники узнают об истории создания монумента "Рабочий и колхозница", мемориала "Покорителям космоса", а также Ростокинского акведука.
Между тем в "Театриуме на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой москвичи смогут посмотреть спектакль "На бойком месте" по одноименной пьесе Александра Островского. Он состоится 11 сентября в 19:00.
Ознакомиться с подробным расписанием праздничных мероприятий библиотек, культурных центров и музеев можно на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Узнать расписание показов в кинотеатрах "Москино" – на сайте сети, а спектаклей – на страницах театров.
Суббота завершится в столице праздничным салютом. Запускать фейерверки будут с 26 площадок города. Шоу начнется в 21:00.
Ранее стало известно, что 11 сентября проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным для всех жителей столицы. Это связано с празднованием Дня города и пятилетием МЦК. По словам главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, решение о бесплатном проезде станет приятным подарком для горожан.
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