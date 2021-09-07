Москвичей пригласили пройти исторический онлайн-квест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню города портал "Узнай Москву" и Музей Победы подготовили онлайн-квест "За нами Москва". Его посвятили обороне столицы в годы Великой Отечественной войны, сообщает портал мэра и правительства города.

Онлайн-квест включает в себя 10 вопросов, связанных с экспозицией Музея Победы и некоторыми фактами об обороне Москвы во время ВОВ. Пройдя квест, можно вспомнить исторические эпизоды, познакомиться с экспонатами, представленными в музее, увидеть диораму "Контрнаступление под Москвой", экспозицию "Подвиг народа" и открытые площадки боевой техники.

Также можно будет узнать, какие решения принял Государственный комитет обороны для защиты Москвы и какое вооружение использовалось во время обороны столицы.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в столице пройдет ралли ретроавтомобилей "Ночная Москва". На сайте организаторов уточняется, что мероприятие будет посвящено Дню города.