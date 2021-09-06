Сергунина: чемпионат по управлению беспилотниками пройдет на ВДНХ в День города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В День города на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех – старт", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В юношеских соревнованиях будут участвовать 16 команд. Всего это 90 учащихся колледжей, вузов и детских технопарков. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, лучших из них в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

"Беспилотная авиация – это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа "Беспилотные летательные аппараты". Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках. Предстоящий чемпионат – отличная возможность для ребят протестировать свои навыки", – отметила Сергунина.

Чемпионат состоится 11 сентября в 11:00 в павильоне № 55. Интерактивные площадки начнут работу с 11:30. Посетить мероприятие может каждый, кто зарегистрируется по ссылке. Зрителей регистрируют по 100 человек на каждый временной интервал: 11:00–12:45, 13:30–14:45, 15:00–16:15, 16:30–17:30.

Ранее сообщалось, что в День города – 11 и 12 сентября – можно будет бесплатно посетить более 88 государственных учреждений культуры Москвы. Руководителям данных организаций поручено организовать посещения в режиме самостоятельного осмотра, которые будут доступны по предварительной электронной регистрации на официальных сайтах.

Среди учреждений для бесплатного посещения в День города – Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", "Государственный музей А. С. Пушкина", Музей археологии, музей "Дом на набережной", Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", а также усадьбы Коломенское и Измайлово.