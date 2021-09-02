В Москве около 90 культурных госучреждений будут работать бесплатно в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Посетить более 88 государственных учреждений культуры Москвы в День города – 11 и 12 сентября – можно будет бесплатно. Соответствующее распоряжение департамента культуры столицы опубликовано на сайте столичной мэрии.
В документе сообщается, что власти утвердили перечень госучреждений культуры, посещение которых в День города будет бесплатным. Руководителям данных организаций поручено организовать посещения в режиме самостоятельного осмотра, которые будут доступны по предварительной электронной регистрации на официальных сайтах.
Также отмечается, что в данных учреждениях должны быть соблюдены санитарные требования.
Среди учреждений для бесплатного посещения в День города – Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", "Государственный музей А. С. Пушкина", Музей археологии, музей "Дом на набережной", Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", а также усадьбы Коломенское и Измайлово.
Ранее в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.
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