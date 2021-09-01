В России стартовала программа "Пушкинская карта"

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За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь нынешнего и следующего годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"По инициативе президента с 1 сентября в России стартует новая культурная программа "Пушкинская карта". С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет", – говорится в сообщении.

Впервые о создании программы в ходе прямой линии сообщил Владимир Путин. Позже председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на первый этап программы 3,9 миллиарда рублей.

Цель программы – популяризация культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Участники программы получат "Пушкинскую карту" номиналом 5 тысяч рублей. В 2021 году сумма будет меньше – 3 тысячи рублей. Связано это с тем, что потратить деньги предстоит за четыре месяца: "Пушкинская карта" начнет работать с 1 сентября.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что участниками программы станут 13 миллионов ребят.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.