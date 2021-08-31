"Пушкинская карта" позволит поддержать учреждения культуры – Мишустин

"Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры. Об этом заявил Михаил Мишустин на церемонии вручения наград деятелям культуры и искусства.

О запуске программы объявил президент во время прямой линии в июне. "Пушкинской картой" сможет воспользоваться молодежь от 14 до 22 лет, чтобы купить билеты в театры, музеи, галереи за государственный счет.

С 1 сентября по 31 декабря 2021 года номинал карты составит 3 тысячи рублей. В следующем году сумму планируют увеличить до 5 тысяч рублей.

Правительство уже выделило около 4 миллиарда рублей на реализацию программы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.