"Звезды советского экрана": Людмила Шагалова и "Девушка без адреса"

В декабре 1957 года люди, спрятав носы в шарфы, спешили по своим делам. Из рабочих сумок, продуктовых авосек, а у кого-то просто из кармана торчал обязательный атрибут любителей кино – свежий номер журнала "Советский экран".

И каждый читатель, едва увидев обложку 23-го номера, с улыбкой восклицал: "это же Валя Борц!". Только так вся страна называла популярную актрису Людмилу Шагалову за ее роль в фильме "Молодая гвардия".

Как съемки в картине "Молодая гвардия" помогли Людмиле Шагаловой освободить отца из лагеря? Почему жители города Суздаля принимали ее за старушку? И зачем режиссер Владимир Грамматиков запихнул в ухо актрисе орех? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".