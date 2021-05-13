Наталья Сергунина анонсировала старт экскурсионного сезона на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
С приходом тепла в столицу на ВДНХ стартует сезон многочисленных экскурсий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса – это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
Выставка представила новый тур "ВДНХ цветущая", который полностью посвящен ее ландшафтному оформлению. Посетители смогут прогуляться по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 1950-х годов.
В ходе прогулки гид расскажет, где высажены розы, лаванда, мальва, тюльпаны и другие цветы, а также объяснит, в какой период стоит наблюдать за их цветением.
Также появился новый квест "Отгадай ВДНХ", в котором группе участников нужно будет определить знаменитые павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов.
Каждой из команд выдадут несколько снимков, по которым им предстоит самостоятельно искать нужный объект. Участники, быстрее всех угадавшие все объекты, получат приз в виде билетов в музеи ВДНХ.
Оба мероприятия будут проходить с 15 мая по свободному расписанию. Для участия необходима предварительная регистрация.
Кроме того, вновь начнут действовать экскурсии на электрокарах, в ходе которых гид расскажет о создании сельскохозяйственной выставки и ее торжественном открытии в 1939 году. Прокатиться по территории выставки можно будет в 18:00 по будням и в 12:00, 15:00 и 18:00 по выходным.
Все события, проходящие на территории ВДНХ, проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. Посетителям необходимо носить маски и перчатки, а также придерживаться социальной дистанции.
Ранее москвичам рассказали, на чем можно покататься на ВДНХ. В пунктах проката спортивного инвентаря горожане могут взять велосипеды, самокаты, четырех- и двухместные веломобили, а на круглосуточных станциях-парковках – электросамокаты.
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