Москвичам рассказали, на чем можно покататься на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

НА ВДНХ начался велосезон. В пунктах проката спортивного инвентаря горожане могут взять велосипеды, самокаты, четырех- и двухместные веломобили, а на круглосуточных станциях-парковках – электросамокаты.

Кроме того, посетители выставки могут арендовать экотакси. Всего к услугам гостей – 500 современных велосипедов, 200 веломобилей, 100 обычных самокатов и 405 электросамокатов, 6 автокаров экотакси. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 15 апреля на ВДНХ открылись два дополнительных пункта проката. Они находятся около павильонов № 8 "Юные натуралисты" и № 44 "Кролиководство". Помимо велосипедов и самокатов, горожане могут арендовать четырех- и двухместные веломобили, популярные у пар и семей с детьми.

Помимо этого, взять напрокат взрослые и детские велосипеды и самокаты все желающие могут возле арки главного входа – на северной и южной петлях кольцевой дороги. Для удобства жителей все пункты велопроката находятся в непосредственной близости от прогулочных дорожек и работают каждый день с 10:00 до 22:00.

Чтобы арендовать спортинвентарь, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (но не паспорт), или оставить залог. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки до 50%. Чтобы получить их, при себе нужно будет иметь документ, подтверждающий право на льготы.

Кроме того, на ВДНХ открыты 27 круглосуточных станций-парковок, где можно взять современные электросамокаты. На каждой стойке находится по 15 самокатов, их общее количество – 405.

Ранее сообщалось, что москвичи начали чаще покупать спортивные товары в преддверии открытия велосезона в столице. С 1 февраля по 11 апреля в столице продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.