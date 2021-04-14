Москвичи закупаются самокатами и моноколесами к открытию велосезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи начали чаще покупать спортивные товары в преддверии открытия велосезона в столице. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела "Яндекс.Маркета".
С 1 февраля по 11 апреля в столице продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Чаще всего москвичи стали приобретать самокаты: их продажи выросли на 110%, а средний чек в марте составил 11 тысяч 7 рублей. Взрослые покупатели чаще всего приобретают электросамокаты KUGOO и Xiaomi и городские Urban Scooter и Micar, а для детей выбирают кикборды Novatrack и классические трехколесные.
Также популярность приобретают моноколеса и гироскутеры: их продажи в 2021 году в два раза превысили прошлогодние, а средний чек составил 14 тысяч 211 рублей.
Также растут продажи среди скейтбордов и роликов: в этом году их купили на 13% и 9% больше. Затраты на скейтборды у москвичей составили 3 тысячи 392 рубля, а на ролики – 2 тысячи 788 рублей.
При этом аналитики отметили, что продажи велосипедов сократились на 11%.
Как предположили специалисты, резкий рост продаж спортивных товаров вызван смягчением ограничительных мер. Кроме того, в обществе стабильно растет интерес к электронным моделям.
Ранее стало известно, что в столичных парках начинают работу пункты проката спортивного инвентаря. Для жителей столицы будет доступно более 50 точек, расположенных на 26 зеленых территориях.
Арендовать можно велосипеды, гироскутеры, скейтборды, самокаты, сегвеи, веломобили и электромобили, фэтбайки, тандемы, лонгборды, беговелы и многое другое. К началу лета в прокате появятся ракетки для бадминтона и тенниса, фрисби, мячи для волейбола и прочий инвентарь.
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