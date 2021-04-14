Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных парках начинают работу пункты проката спортивного инвентаря. Для жителей столицы будет доступно более 50 точек, расположенных на 26 зеленых территориях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Арендовать можно велосипеды, гироскутеры, скейтборды, самокаты, сегвеи, веломобили и электромобили, фэтбайки, тандемы, лонгборды, беговелы и многое другое. К началу лета в прокате появятся ракетки для бадминтона и тенниса, фрисби, мячи для волейбола и прочий инвентарь.

В пресс-службе Мосгорпарка рассказали, что в настоящее время открылись 32 пункта, в ближайшие две недели к ним добавится еще 14. К концу мая число точек проката возрастет до 50.

"Завершат свою работу они лишь глубокой осенью, когда установится холодная погода", – говорится в сообщении пресс-службы.

Шесть пунктов проката уже доступны в Измайловском парке. В парке "Фили" работают две точки проката, а в парке Олимпийской деревни доступна одна точка. В "Сокольниках" три пункта заработают 1 мая, в настоящее время там доступен один. Две точки уже открыты и в парке 50-летия Октября.

Ландшафтный парк "Митино" открыл два проката. В Бабушкинском парке работает одна точка проката. А в парке "Кузьминки" открыты два пункта. В парке "Северное Тушино" прокаты пока работают только по выходным и в зависимости от погодных условий, а с 1 мая они перейдут на ежедневный график.

Более подробную информацию о работе пунктов проката можно узнать на mos.ru.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Зеленограде появятся 6 станций и 60 велосипедов. В этом сезоне прокат будет работать еще в нескольких районах столицы, таких как Измайлово, Перово, Кузьминки и Текстильщики.

Кроме того, в мае начнет работу мобильная бригада "Велобайка". Ежедневно сотрудники будут осматривать станции, велосипеды и устранять поломки.

Сезон проката самокатов стартовал в Москве 5 апреля. Жителям доступно не меньше 10 тысяч единиц этого вида транспорта. Отмечается, что порядка 60 тысяч поездок на самокатах совершили москвичи за первую неделю работы проката.