Москвичи совершили 60 тыс поездок на самокатах за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 60 тысяч поездок на самокатах совершили москвичи за первую неделю работы проката, передает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

"Это теплое воскресенье – самое время кататься с ветерком. За первую неделю проката вы совершили на самокатах уже 60 тысяч поездок", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для безопасного передвижения на самокатах необходимо соблюдать скоростной режим, быть предсказуемыми на дороге, следовать правилам дорожного движения, по возможности использовать велодорожки, помнить о пешеходах, спешиваться на переходах и неровностях.

При этом на самокатах нельзя передвигаться в состоянии алкогольного опьянения, в темное время суток без фонариков, с большим грузом, без рук на руле и вдвоем.

Сезон проката самокатов стартовал в Москве 5 апреля. Жителям доступно не меньше 10 тысяч единиц этого вида транспорта.

