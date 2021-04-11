Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:47

Москвичи совершили 60 тыс поездок на самокатах за неделю

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 60 тысяч поездок на самокатах совершили москвичи за первую неделю работы проката, передает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

"Это теплое воскресенье – самое время кататься с ветерком. За первую неделю проката вы совершили на самокатах уже 60 тысяч поездок", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для безопасного передвижения на самокатах необходимо соблюдать скоростной режим, быть предсказуемыми на дороге, следовать правилам дорожного движения, по возможности использовать велодорожки, помнить о пешеходах, спешиваться на переходах и неровностях.

При этом на самокатах нельзя передвигаться в состоянии алкогольного опьянения, в темное время суток без фонариков, с большим грузом, без рук на руле и вдвоем.

Сезон проката самокатов стартовал в Москве 5 апреля. Жителям доступно не меньше 10 тысяч единиц этого вида транспорта.

Точки проката электросамокатов заработают в Подмосковье

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать