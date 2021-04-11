Москвичи совершили 60 тыс поездок на самокатах за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 60 тысяч поездок на самокатах совершили москвичи за первую неделю работы проката, передает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.
"Это теплое воскресенье – самое время кататься с ветерком. За первую неделю проката вы совершили на самокатах уже 60 тысяч поездок", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для безопасного передвижения на самокатах необходимо соблюдать скоростной режим, быть предсказуемыми на дороге, следовать правилам дорожного движения, по возможности использовать велодорожки, помнить о пешеходах, спешиваться на переходах и неровностях.
При этом на самокатах нельзя передвигаться в состоянии алкогольного опьянения, в темное время суток без фонариков, с большим грузом, без рук на руле и вдвоем.
Сезон проката самокатов стартовал в Москве 5 апреля. Жителям доступно не меньше 10 тысяч единиц этого вида транспорта.
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