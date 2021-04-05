Сезон проката самокатов стартовал в Москве

В Москве начал работу прокат самокатов

В столице открылся сезон проката самокатов, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Жителям будет доступно не меньше 10 тысяч самокатов.

"Погода улучшается, а значит, теперь вы сможете совершать свои поездки при помощи этого удобного вида транспорта. Взять самокат в аренду очень просто", – подчеркнули в ведомстве.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, сегодня в столичном кикшеринге насчитывается семь операторов и пять тысяч электросамокатов.

"В этом году мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт. По распоряжению Сергея Собянина, правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие", – добавил он.

В прошлом году москвичи совершили больше двух миллионов поездок на самокате.

В конце марта Сергей Собянин утвердил порядок предоставления субсидий операторам проката электросамокатов. Возмещению подлежат затраты на приобретение новых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что к сезону 2021 года в Москве поставят 67 новых станций проката велосипедов и самокатов, 63 из которых являются электрическими. Парк велосипедов пополнят 1 000 новых экземпляров, половина из которых также на электрическом ходу.