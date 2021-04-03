Прокат велосипедов откроется в Москве с 6 апреля

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Станции проката самокатов и велосипедов откроются в Москве с 4 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы запускаем велопрокат и прокат самокатов в этом году рекордно рано. Самокаты заработают уже с воскресенья (4 апреля), а велосипеды – со вторника (6 апреля)", – заявили в ведомстве.

Как уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов, до полного снятия антикоронавирусных ограничений в Москве курьеры и волонтеры по-прежнему смогут пользоваться велосипедами бесплатно.

В ведомстве напомнили, что к сезону 2021 года в Москве поставят 67 новых станций проката, 63 из которых являются электрическими. Парк велосипедов пополнят 1 000 новых экземпляров, половина из которых также на электрическом ходу.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок предоставления субсидий операторам проката электросамокатов. Возмещению подлежат затраты на приобретение новых транспортных средств.

