Россиян предупредили о резком подорожании велосипедов

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Велосипеды в России могут подорожать на 10–35%. В дешевом же сегменте покупатели могут столкнуться с ухудшением качества, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, из-за ажиотажа на это транспортное средство и простоя некоторых заводов в 2020 году по некоторым маркам не хватает до 70% ассортимента, а сроки поставок сдвинулись на квартал. Ассортимент сокращают и российские производители.

О проблемах с поставками велосипедов говорят участники рынка и эксперты. В частности, гендиректор магазина CityCycle Владимир Лосинский рассказал, что дефицит по некоторым маркам доходит до 70% от каталога. Он подчеркнул, что многие модели, которые поступили до апреля или должны прийти до середины лета, уже выкуплены, производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись. Так, многие велосипеды, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только летом.

Как подчеркнул автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов, предпосылки дефицита возникли еще в прошлом году, когда из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру.

Представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев считает, что в России дополнительный спрос сформировали курьеры служб доставки. Например, в Delivery Club курьеры сами решают, как доставлять еду – пешком или на велосипеде, и компания не занимается централизованными закупками, но договаривается о скидках с магазинами, сервисами и службами проката.

Кроме того, в 2020 году из-за пандемии приостанавливали работу несколько велосипедных заводов в США и Европе, что также сказалось на поставках в этом году. Владимир Лосинский говорит, что ситуация осложняется нехваткой деталей, которые поставляются с задержкой. Помимо этого, выросли цены на комплектующие. Эти факторы влияют на увеличение сроков выпуска готовых велосипедов.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что рост цен на велосипеды будет объективным и повышать их придется не только из-за увеличения себестоимости и дефицита, но и чтобы отсечь перекупщиков.

Ранее сообщалось, что в четырех районах Москвы – Академическом, Марьине, Отрадном и Строгине – появится до 100 километров новых велополос. Помимо этого, появится больше тысячи парковок для личных велосипедов.

Это станет первым этапом проекта "Зеленое кольцо". Велоинфраструктура в рамках проекта появится на участке от МЦД Щукинская до Тимирязевского парка и МЦК Коптево.

Власти Москвы рассказали о развитии велопроката в городе. В 2020 году было совершено 5,7 миллиона поездок, что стало рекордом. В связи с этим правительство Москвы планирует и дальше развивать сервис проката.