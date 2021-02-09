Более 1,3 тысячи новых велопарковок появятся в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,3 тысячи новых велопарковок появятся в Москве в текущем году. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Мы проанализировали поступившие к нам предложения жителей города, операторов сервиса аренды и потребности бизнес-кластеров и решили открыть в этом году более 1 300 новых велопарковок, которые будут размещены с учетом развития проката самокатов", – сообщили в ведомстве.

Руководитель департамента Максим Ликсутов подчеркнул, что новые велопарковки появятся в том числе у центров "Мои документы", библиотек и бизнес-центров. В прошлом году на улицах города были размещены около двух тысяч парковок.

Ранее сообщалось, что до конца года количество станций велопроката в столице увеличится на 70 единиц. В ВТБ пообещали, что в 2021 году велопарк пополнится еще на тысячу устройств.

В прошлом году велопрокат открылся более чем в 20 новых районах города, приоритетными стали пункты возле транспортно-пересадочных узлов. Число станций было увеличено на 134 – до 662, а велосипедов стало больше на тысячу – до 6,1 тысячи.