Велопрокат появился в нескольких районах на западе Москвы

Фото: vk.com/transportmos

В нескольких районах на западе Москвы открылась сеть велопроката. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Так, 19 станций появилось в районах Крылатское, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково и Дорогомилово.

"Это (появление сети) – результат нашей совместной работы с активистами движения За!Вело, муниципальными депутатами и, конечно, самими жителями районов. Вместе мы смогли выбрать для велопроката самые востребованные и популярные места в округе, и надеемся, что это не последний раз нашего сотрудничества", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что перед главным входом Северного речного вокзала в Москве появились станция велопроката и велопарковки. Отмечается, что на станции велопроката 15 велосипедов, а на парковке для велосипедов 28 вело-мест.

