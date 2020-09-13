Новые зоны отдыха появились в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние годы в рамках проекта "Мой район" в Центральном административном округе столицы появилось множество территорий для отдыха москвичей и гостей города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, в Тверском районе расположен Делегатский парк с игровыми площадками для детей и взрослых. Там в том числе оборудованы экстремальные лазилки, тарзанки и карусели. Кроме детских площадок, в парке есть спортивные зоны.
Каскад прудов обустроен в зоне отдыха в парке "Красногвардейские пруды". Водоемы окаймлены деревянными набережными и оформлены террасами, цветниками, амфитеатром, смотровыми площадками. На нижнем пруду обустроена плавучая сцена. В парке также есть столики для игры в шахматы, тренажеры и площадка для детей.
Еще одна зеленая зона расположена у Политехнического музея на Лубянке. Там расположены прогулочные галереи, высокий амфитеатр с подсвеченными лавочками. Всего там высажено 62 дерева и свыше 1,1 тысячи кустарников. От Лубянки можно добраться до парка "Зарядье".
В центре создавали пространства в том числе для домашних питомцев москвичей. Так, площадки для собак расположены в парке "Фестивальный". Там в два раза увеличили площадку для выгула собак и их тренировок. На территории также находится ипподром с песчаной дорожкой для животных.
Для спортсменов в парке оборудованы баскетбольная площадка и воркаут-зона, установлены уличные тренажеры. Дети могут провести время на игровых площадках с современными комплексами.
Небольшая зона для детей и спортсменов расположена между улицами Новослободская и Сущевский Вал. Там для горожан оборудовали тарзанку и комплекс с сеткой для лазанья, а также небольшой памп-трек. Там же размещены столы для игры в шахматы.
В прошлом году благоустройство затронуло также набережные Замоскворечья. Для удобства горожан там обустроили более 450 лавочек в разных дизайнах. На Озерковской набережной можно также заняться спортом на тренажерах для проработки разных групп мышц. На Таганке новый облик получили сквер Талалихина и Большой Факельный переулок.
В рамках программы "Мой район" интересные зоны отдыха в шаговой доступности от дома получили и жители Басманного района. Там для жителей создали детский городок "Сказки Пушкинка", а также обновили пешеходные дорожки, места для отдыха и спортивную площадку.
В Красносельском районе в 2019 году новый облик получило пространство между Каланчевской и Пантелеевской улицами. Там появился сквер для отдыха, который объединяет прогулочные дорожки, деревянные арки и цветники.
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