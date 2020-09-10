Москвичам посоветовали парки, где учат танцевать круглый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студии при столичных парковых досуговых центрах начали свою работу для занятий танцами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До начала октября хореографические уроки пройдут в парках "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки", "Эрмитаж", саду имени Баумана, в Перовском и Лианозовском парках. Кроме того, в Измайловском и Воронцовском парках, а также в зоне отдыха "Фили" пройдут занятия вальсом и кубинской румбой.

В пресс-службе Мосгорпарка сообщили, что большинство открывшихся студий при досуговых центрах будут работать с сентября по май. Посещать занятия смогут все желающие.

"Информацию о способах записи в студии можно найти на официальных сайтах парков, а также на их страницах в соцсетях", – сообщили в ведомстве.

В частности, занятия бальными танцами возобновились в детском центре парка "Ходынское поле". Также там проводятся тренировки по румбе. В Таганском парке действует студия ритмики "Малыш", доступная для детей от 2 до 4 лет, а также ансамбль кавказского танца. Там проводят занятия в танцевальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса Таганского парка.

В парке "Сокольники" работает танцевальная секция Fly Dance. Она предлагает освоить несколько техник движения, которые объединены в единый спортивно-танцевальный комплекс. В свою очередь, в Измайловском парке в непогоду работает павильон "Студио-парк", в котором проходят занятия по танго и другим латиноамериканским танцам.

Главная сцена парка "Фили" реализует программу для старшего поколения. В нее включены мастер-классы по историческим и современным бальным танцам. В Воронцовском парке занятия проводятся на свежем воздухе вне зависимости от сезона. В этой зоне отдыха изучают вальс, восточные и эстрадные танцы, а также бачату. Занятия могут отменить только в случае сильного дождя.

Ранее столичным жителям рассказали о парках с лучшими смотровыми площадками. Посмотреть на уникальные природные ландшафты и панорамные виды можно на крыше главного входа в Парк Горького, в парке "Царицыно", ландшафтном парке "Митино" и в других зонах отдыха.