Москвичам рассказали о парках с лучшими смотровыми площадками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичных парках есть места, с которых открываются панорамные виды на достопримечательности и уникальные природные ландшафты. Все желающие могут посмотреть в бинокуляры и сфотографировать красивые ландшафты в видовых точках городских парков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отмечается, что одна из самых известных парковых смотровых площадок находится на крыше главного входа в Парк Горького на высоте 17 метров. С этой точки можно увидеть Нескучный сад, Воробьевы горы, Шуховскую башню, здание Президиума РАН и многое другое. Для посещения смотровой площадки понадобится билет.

В парке музея-заповедника "Царицыно" москвичи и гости города могут сделать красивые снимки. Одна из интересных точек – построенный в начале XIX века павильон "Миловида", визитная карточка музея-заповедника. Павильон расположен на крутом берегу Верхнего Царицынского пруда неподалеку от Оперного дома и Большого дворца. Также увидеть красивую панораму можно с Большой дворцовой поляны.

На смотровой площадке ландшафтного парка "Митино" можно сделать интересные фотографии. В парке установлена специальная рамка, выделяющая живописную локацию для съемки с видом на территорию парка. В ночное время площадка красиво подсвечивается вмонтированными в пол фонариками.

Увидеть Химкинское водохранилище с удобного ракурса могут посетители парка "Северное Тушино". Возле Алешкинского луга расположена еще одна интересная видовая точка, с которой просматриваются акватория и Ленинградский мост.

В центральной части Измайловского парка открывается панорама Круглого пруда. Уникальный водный пейзаж можно найти также в западной части парка 50-летия Октября.

Кроме того, в Денежном саду парка "Сокольники" можно сделать снимок со скульптурой "Фея Главбух", а в Бабушкинском парке – сфотографироваться с водителем паровой машины.

Ранее сообщалось, что только за один день работы Северный речной вокзал после реставрации посетили более 6 тысяч человек. Для горожан в парке обустроили прогулочные зоны, установили скамейки и сидения в виде гальки. Перед зданием вокзала установили сухой светодинамический фонтан. Для отдыха построили 11 детских и спортивных площадок.

В ходе работ были отреставрированы памятники архитектуры и основные элементы зданий и детали интерьера. К следующему году для москвичей организуют пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом.

Торжественное открытие Северного речного вокзала прошло в День города. Его провел мэр столицы Сергей Собянин.

От причала вокзала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз.

