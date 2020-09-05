10:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации.
"Вы видите, какой замечательный подарок сделали мы ко Дню города. Один из самых популярных вопросов, когда я встречался с жителями – "А когда будет реконструирован речной вокзал, когда будет восстановлен парк Северного речного вокзала, причальные стенки, набережная?". Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник. Три года работы: взысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам", – сказал Собянин.
Он также напомнил, что в ходе работ по благоустройству и реставрации на набережной был создан детский аттракцион – уменьшенная копия Канала имени Москвы – ручей со шлюзами и подсветкой, по которому можно запускать кораблики, сделанные своими руками.
"Мы сделали копию канала имени Москвы в уменьшенном виде, чтобы можно было познакомиться, посмотреть, как он устроен", – сказал мэр.
Согласно задумке, Северный речной вокзал предусматривалось сделать транспортным объектом и местом отдыха горожан. Теперь речная навигация в московской акватории будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале. Москва вновь станет "портом пяти морей". Из столицы будут курсировать судна в Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев.
В ходе реставрации были сохранены основные элементы зданий и детали интерьера, недостающие – восстановили по историческим образцам. Были отреставрированы уникальный памятник архитектуры 30-х годов прошлого века, 17 причалов вокзала, диспетчерский пункт. Дно в районе вокзала расчистили от строительного и бытового мусора и выровняли, организовали электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети.
Проходимость вокзала составит до 4 судов одновременно и до 24 судов в сутки, а пропускная способность – порядка 1,5 миллиона пассажиров в сезон. Для комфорта последних обустроили зону посадки и высадки, а также экскурсионные причалы (с 7 по 12), проехать к которым можно будет на специальном электротранспорте. Так, для функционирования вокзала и парка приобретено 57 пассажирских электромобилей с детским поездом и 10 небольших электрических грузовиков.
Для посетителей будут работать ресторан "Волга-Волга", смотровая площадка на крыше с панорамным видом на Химкинское водохранилище, исторический зал ожидания, выставка музея "Московский транспорт", историческая зона – "Зал особого назначения", сувенирная лавка, книжный магазин, главный холл вокзала и офис туроператоров. Отмечается, что здание вокзала будет комфортным для маломобильных граждан. Кроме этого, на набережной расположатся кассы по продаже билетов на экскурсии, торговый павильон с сувенирами, рестораны и кафе.
На набережной установлены скамейки и сидения в виде гальки, создан амфитеатр на 100 человек. Перед зданием вокзала обустроен сухой светодинамический фонтан. Также построены 11 детских и спортивных площадок.
К следующему году для москвичей также организуют пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом. Для детей установят аттракцион в виде уменьшенной копии Канала имени Москвы. Кроме этого, к следующему летнему сезону откроют сезонный кинотеатр.
Ранее сообщалось, что экскурсии по Северному речному вокзалу начнут проводить с 5 сентября.
"Это наш город": экскурсии по Северному речному вокзалу начнут проводить с 5 сентября
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: