Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Сергей Собянин открыл здание и парк Северного речного вокзала после реставрации.

"Вы видите, какой замечательный подарок сделали мы ко Дню города. Один из самых популярных вопросов, когда я встречался с жителями – "А когда будет реконструирован речной вокзал, когда будет восстановлен парк Северного речного вокзала, причальные стенки, набережная?". Все это находилось в плачевном состоянии, мы практически чуть не потеряли этот замечательный памятник. Три года работы: взысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам", – сказал Собянин.

Он также напомнил, что в ходе работ по благоустройству и реставрации на набережной был создан детский аттракцион – уменьшенная копия Канала имени Москвы – ручей со шлюзами и подсветкой, по которому можно запускать кораблики, сделанные своими руками.

"Мы сделали копию канала имени Москвы в уменьшенном виде, чтобы можно было познакомиться, посмотреть, как он устроен", – сказал мэр.

Согласно задумке, Северный речной вокзал предусматривалось сделать транспортным объектом и местом отдыха горожан. Теперь речная навигация в московской акватории будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале. Москва вновь станет "портом пяти морей". Из столицы будут курсировать судна в Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев.

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В ходе реставрации были сохранены основные элементы зданий и детали интерьера, недостающие – восстановили по историческим образцам. Были отреставрированы уникальный памятник архитектуры 30-х годов прошлого века, 17 причалов вокзала, диспетчерский пункт. Дно в районе вокзала расчистили от строительного и бытового мусора и выровняли, организовали электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети.

Проходимость вокзала составит до 4 судов одновременно и до 24 судов в сутки, а пропускная способность – порядка 1,5 миллиона пассажиров в сезон. Для комфорта последних обустроили зону посадки и высадки, а также экскурсионные причалы (с 7 по 12), проехать к которым можно будет на специальном электротранспорте. Так, для функционирования вокзала и парка приобретено 57 пассажирских электромобилей с детским поездом и 10 небольших электрических грузовиков.

Для посетителей будут работать ресторан "Волга-Волга", смотровая площадка на крыше с панорамным видом на Химкинское водохранилище, исторический зал ожидания, выставка музея "Московский транспорт", историческая зона – "Зал особого назначения", сувенирная лавка, книжный магазин, главный холл вокзала и офис туроператоров. Отмечается, что здание вокзала будет комфортным для маломобильных граждан. Кроме этого, на набережной расположатся кассы по продаже билетов на экскурсии, торговый павильон с сувенирами, рестораны и кафе.

На набережной установлены скамейки и сидения в виде гальки, создан амфитеатр на 100 человек. Перед зданием вокзала обустроен сухой светодинамический фонтан. Также построены 11 детских и спортивных площадок.

К следующему году для москвичей также организуют пляжную зону с шезлонгами и зонтиками, а также 3 бассейна с подогревом. Для детей установят аттракцион в виде уменьшенной копии Канала имени Москвы. Кроме этого, к следующему летнему сезону откроют сезонный кинотеатр.

Ранее сообщалось, что экскурсии по Северному речному вокзалу начнут проводить с 5 сентября.

