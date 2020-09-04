Фото: Москва 24
Экскурсии по Северному речному вокзалу начнут проводить с 5 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"Северный речной вокзал – больше, чем просто транспортный хаб", – подчеркнули в ведомстве.
Там напомнили, что он был и модным местом отдыха, и героем фильмов, и отправной точкой арктических экспедиций.
"Еще больше о роли Северного речного вокзала в культуре, социальной жизни и истории города и страны вы узнаете на наших прогулках. С 5 сентября по Северному речному вокзалу запустят экскурсии", – говорится в сообщении.
Чтобы попасть на экскурсию, необходима предварительная запись. Заявку можно подать на Едином транспортном портале.
Северный речной вокзал преобразится ко Дню города
Недавно в столице завершилось комплексное благоустройство парка Северного речного вокзала, открыть который планируется в День города.
В парке установили 26 павильонов и более 200 камер видеонаблюдения. На его территории начнут работать галерея с мини-кафе, киоски, торговые павильоны. Для гостей сделают еще зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом.
Ранее стало известно о планах по превращению бывшей котельной парка Северного речного вокзала в уютное современное кафе. В нем смогут расположиться до 30 человек. В здании планируют оборудовать обеденный зал и два санузла.
Кроме того, в парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства открывают четыре новые спортивные зоны. Рядом обустроили многофункциональный павильон для раздевалок, проката спортивного инвентаря, туалета, медпункта и помещений для персонала.
"Это наш город": в Москве завершается реставрация Северного речного вокзала
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