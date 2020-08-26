В здании бывшей котельной в парке Северного речного вокзала разместят кафе

14:34
Фото: департамент капитального ремонта города Москвы
В здании бывшей котельной парка Северного речного вокзала разместят кафе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В новом заведении общепита смогут расположиться до 30 человек. В здании оборудуют обеденный зал и два санузла. Помимо этого, в здании появятся помещение для уборочного инвентаря, загрузочная, кладовые, место для мойки посуды и другие необходимые элементы для обслуживания кафе.
В настоящий момент специалисты проводят работы по реставрации здания. Сообщалось, что здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Штукатурный слой, кровля и перекрытия пришли в негодность, а большие витражные окна наполовину были заполнены кирпичом.
Реставрация связана с тем, что здание было построено в сталинскую эпоху. Ранее постройка служила как котельная, но с проведением новых коммуникаций необходимость в данном элементе комплекса отпала.
В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта рассказали, что общая площадь здания составляет 255 квадратных метров.
"Проектом реставрации и приспособления предусматривается максимально полное восстановление первоначального облика фасада здания. К сожалению, исторических интерьеров в здании не сохранилось", – сообщили в ведомстве.
В рамках реставрации специалисты уже демонтировали кровлю и пол, а также пристроенный ранее к зданию гараж. В здании проведены новые инженерные коммуникации. В настоящий момент проводятся работы по бетонированию пола, монтажу новой кровли и прокладке внутренних инженерных сетей.
В департаменте сообщили, что на фасаде исторической части бывшей котельной восстановят рустовку. Речь идет о декоративной обработке поверхности, которая напоминает кладку из крупных камней или имеющей вид горизонтальных полос, выступающих над фоном.
"Фасад покрасят белым и светло-серым цветами в соответствии с цветовым решением здания Северного речного вокзала. Также восстановят венчающие карнизы на исторической части здания. Кровлю сделают фальцевую из оцинкованной стали аналогично историческим аркам причала", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в комплексе Северного речного вокзала будет реконструирована диспетчерская. Она была построена в 1937 году и находилась в аварийномм состоянии. В частности, специалисты сохранят гранитную круговую лестницу вдоль стен, которая является главной особенностью диспетчерской.
Мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход работ на Северном речном вокзале, сообщил, что они будут завершены ко Дню города. Он отметил, что график работ соблюдается, несмотря на сдвижку работ из-за пандемии коронавируса.
Северный речной вокзал преобразится ко Дню города
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