В парке Северного речного вокзала появятся четыре новые спортивные зоны – Бирюков

16:48
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В парке Северного речного вокзала в рамках благоустройства откроются четыре новые спортивные зоны, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"При разработке плана по реконструкции территории основной упор делался на создание условий для активного отдыха. В северной части будет располагаться комплекс из площадок для стритбола и воркаута, а в южной части можно будет сыграть в шахматы и настольный теннис, также там будет каток с хоккейной коробкой площадью 1 тысяча 150 квадратных метров", – рассказал Петр Бирюков.
Он добавил, что на катке могут проводиться как районные турниры по хоккею, так и городские. Хоккейная коробка будет оснащена боксами для игроков и судей, а на трибунах смогут разместиться до 100 зрителей.
Рядом будет обустроен многофункциональный павильон для раздевалок, проката спортивного инвентаря, туалета, медпункта и помещений для персонала.
"Также будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, установлены павильоны, энергоэффективные опоры освещения, камеры видеонаблюдения. Появится мини-кафе, зоны отдыха с тремя бассейнами", – отметил Петр Бирюков.
Общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 гектаров.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства до конца текущего года планируют провести реконструкцию 15 столичных прудов. На водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство.
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