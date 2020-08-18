Реконструкцию 15 прудов проведут до конца года в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства до конца текущего года планируют провести реконструкцию 15 столичных прудов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра, на водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство.

Бирюков подчеркнул, что пруды в столице являются важной составляющей формирования городской среды.

"Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, а в случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте", – рассказал он.

Бирюков сообщил, что в настоящее время работы ведутся на Верхнем и Нижнем прудах на улице Кравченко в районе проспекта Вернадского, на пруду Федосьино в районе Ново-Переделкино и на Верхнем пруду Коньково-Деревлево в ЮЗАО.

В СВАО начинаются работы по очистке от иловых отложений пруда Заболотье в поселке Северный, где уже благоустроили Большой Старомарковский пруд. Также будут проведены работы на прудах на улице Островитянова в районе Коньково, Купавенском пруду в Перове, каскаде прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольском пруду в Южном Бутове.

Ранее сообщалось, что до конца года закончится благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там проведут работы по обустройству освещения. Также на набережных посадят деревья, создадут спортивные и детские площадки. Длина двух набережных составляет порядка 3 километров, общая площадь территории благоустройства превышает 8 гектаров.

Кроме того, на берегу Москвы-реки в районе ЗИЛа сделают две пешеходные набережные. Первая набережная протянется вдоль существующей Симоновской набережной, вторую устроят от затона Новинки до проспекта Андропова.

До конца года столичные власти также намерены завершить реконструкцию набережной Шитова и причала Черкизовского пруда.

