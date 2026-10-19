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Новости

19 октября, 09:22

Экономика

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 рублей впервые с 2 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара США, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 83 рублей впервые с 2 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На торгах в начале новой недели к 09:10 по московскому времени доллар опускался на 31 копейку к предыдущему закрытию – до 82,96 рубля.

До этого сообщалось, что в ходе торгов стоимость барреля нефти марки Brent выросла до 110 долларов впервые с 20 мая. Декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 3,63% относительно предыдущего закрытия, а ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI при этом прибавляли 0,19% – до 101,6 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Минфин России в 5 раз увеличит покупки иностранной валюты и золота с октября по ноябрь 2026 года. Покупки в рамках бюджетного правила планируются на сумму 279,42 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составит около 12,7 миллиарда рублей.

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