Adaderana: армию и тепловизоры привлекли для поиска слона Агбо в Шри-Ланке

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Совместную операцию по поиску знаменитого дикого слона Агбо, который, предположительно, ранен и нуждается в помощи, проводят армия Шри-Ланки и сотрудники природоохранной службы. Об этом передает информационный портал Adaderana.

К поискам животного привлечены около 50 военнослужащих. Операция идет в сотрудничестве с профильными государственными учреждениями.

Солдаты и специалисты по охране природы используют тепловизоры и дроны Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

Агбо – дикий слон, которого регулярно встречают в районе Тираппане в Анурадхапуре. Считается, что ему около 40 лет. Внимание всей страны слон привлек в 2023 году: тогда он получил тяжелое огнестрельное ранение в левую переднюю ногу.

Нынешние поиски начались через несколько дней после гибели другого дикого слона Кавантиссы. Он умер 16 октября после лечения от огнестрельного ранения.

Ранее кот по кличке Тертл вернулся к владельцам в США спустя 571 день после пропажи. В марте 2025 года животное выбежало на улицу через приоткрытую сетчатую дверь. Поиски оказались безрезультатными, и его хозяйка обратилась в службу Rocket Lost Pet Rescue.