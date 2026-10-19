В Госдуме поддержали идею повышения налогов для золотодобытчиков

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Депутаты Госдумы готовы поддержать предложения Счетной палаты России о повышении налоговой ставки при добыче золота в случае введения налога на сверхдоходы. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты.

Ранее в СМИ появилась информация, что Счетная палата направила замечания к законопроекту о налоге на сверхдоходы недропользователей. В частности, предложено увеличить налоги на сверхдоходы для золотодобывающих компаний.

"Важно, чтобы меры поддержки расширялись. Для этого необходимо увеличивать поступления в федеральный бюджет, в том числе за счет справедливого налогообложения таких отраслей, как золотодобыча", – сказал Володин.

Он также считает необходимым отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для устриц и других деликатесов. По его словам, такие продукты не являются детским питанием.

До этого председатель Госдумы призвал просчитать с точки зрения доходов и расходов инициативу о продаже "красивых" автомобильных номеров. Он уточнил, что в случае принятия положительного решения о продаже таких номеров, полученные средства следует направлять на конкретные цели. Среди них – поддержка полиции.