19 октября, 08:48Происшествия
Мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованные машины на юго-востоке Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Краснодонской улице на юго-востоке Москвы мотоциклист врезался в припаркованные автомобили и разбился насмерть. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, авария произошла в районе дома 6. Байкер врезался в машины, стоявшие у дома.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее в Подмосковье на трассе Р-22 "Каспий" столкнулись два легковых автомобиля. Как предварительно сообщило ГУ МВД по Московской области, водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир Kia, трое человек получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.