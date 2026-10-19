Мотоциклист погиб, врезавшись в припаркованные машины на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Краснодонской улице на юго-востоке Москвы мотоциклист врезался в припаркованные автомобили и разбился насмерть. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в районе дома 6. Байкер врезался в машины, стоявшие у дома.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее в Подмосковье на трассе Р-22 "Каспий" столкнулись два легковых автомобиля. Как предварительно сообщило ГУ МВД по Московской области, водитель Kia выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Kia, трое человек получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

