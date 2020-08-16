В парках Москвы пройдут бесплатные тренировки со спортсменами

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Бесплатные тренировки с профессиональными спортсменами стартовали в парках столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсетях призвал присоединиться к ним всех желающих.

"Вариантов много, для любого возраста – начиная от памп-трека и воркаута до скандинавской ходьбы и пешеходных экскурсий", – написал он.

С этого года горожане могут посещать такие занятия в Парке Горького, парке "Сокольники", Детском Черкизовском парке, парке искусств "Музеон", "Фили", парке 850-летия Москвы, в Нескучном саду, на территории спортивного комплекса "Лужники", а также на ВДНХ.

Записаться на тренировки можно на сайте. Жители ЮАО могут обратиться за консультацией и подать заявку в любом центре госуслуг "Мои документы" своего округа.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 15 августа стартует программа "Спортивные выходные", в рамках которой участники смогут попробовать себя в скандинавской ходьбе, катании на роликах, беге и воркауте.