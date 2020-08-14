На ВДНХ с 15 августа стартуют "Спортивные выходные"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ с 15 августа стартует программа "Спортивные выходные", в рамках которой участники смогут попробовать себя в скандинавской ходьбе, катании на роликах, беге и воркауте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

"Занятия будут проходить до 11 октября. Их проведут чемпионы Европы и мира, мастера спорта и победители различных соревнований. Принять участие смогут жители и гости столицы старше 18 лет", – говорится в сообщении.

Первые занятия в рамках программы состоятся уже 15 и 16 августа, проводить их будут российские спортсмены, среди которых финалист Кубка мира по воркауту в Бахрейне Дмитрий Кузьмин, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Ольга Тарантинова и двукратный мастер спорта по стритлифтингу ISF Streetlifting Рустам Умаров.

В пресс-службе уточнили, что количество участников будет ограничено, занятия пройдут с учетом всех необходимых мер безопасности.

Ранее сообщалось, что с 18 августа на ВДНХ возобновляется акция "Бесплатные часы". Можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ. Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00.