На ВДНХ с 15 августа стартуют "Спортивные выходные"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На ВДНХ с 15 августа стартует программа "Спортивные выходные", в рамках которой участники смогут попробовать себя в скандинавской ходьбе, катании на роликах, беге и воркауте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.
"Занятия будут проходить до 11 октября. Их проведут чемпионы Европы и мира, мастера спорта и победители различных соревнований. Принять участие смогут жители и гости столицы старше 18 лет", – говорится в сообщении.
Первые занятия в рамках программы состоятся уже 15 и 16 августа, проводить их будут российские спортсмены, среди которых финалист Кубка мира по воркауту в Бахрейне Дмитрий Кузьмин, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Ольга Тарантинова и двукратный мастер спорта по стритлифтингу ISF Streetlifting Рустам Умаров.
В пресс-службе уточнили, что количество участников будет ограничено, занятия пройдут с учетом всех необходимых мер безопасности.
Ранее сообщалось, что с 18 августа на ВДНХ возобновляется акция "Бесплатные часы". Можно будет бесплатно сходить в центр "Слово" и музей ВДНХ. Вход будет свободным со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00.
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