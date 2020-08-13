Лекции о мировой космонавтике и показы фантастических фильмов пройдут на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лекции о мировой космонавтике и показы советских фантастических кинохитов пройдут в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в августе. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.

В пресс-службе рассказали, что первая лекция об истории пилотируемой космонавтики пройдет 15 августа в 16:00 в лектории "Кулибин Про". Аспирант Московского авиационного института Денис Прудник расскажет о развитии космонавтики и мировом космическом обществе.

В этот же день в 17:00 в конгресс-зале центра состоится показ художественного фильма 1979 года "Сталкер". Картина снята режиссером Андреем Тарковским по оригинальному сценарию братьев Стругацких, написанному по мотивам их повести "Пикник на обочине".

Вторая лекция о современных проектах отечественной космонавтики пройдет 29 августа в 16:00. Прудник расскажет посетителям о программах пилотируемой космонавтики, которые помогают изучать объекты Солнечной системы, физиологию человека и многое другое. Все лекции бесплатные, однако требуется предварительная регистрация.

В 17:00 образовательную программу продолжит показ фильма "Лиловый шар" о путешествии на машине времени в эпоху легенд. Для безопасности посетителей в зале будет осуществлена специальная рассадка с учетом соблюдения социальной дистанции.

В конце июля в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась историко-документальная зона, посвященная 65-летию космодрома Байконур. На трех экспозиционных модулях представлены архивные документы, видео- и фотоматериалы о строительстве объекта, а также об исторических стартах и людях, чья судьба связана с комплексом.

