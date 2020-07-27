На ВДНХ открыли посвященное 65-летию космодрома Байконур пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась историко-документальная зона, посвященная 65-летию космодрома Байконур, сообщает Агентство "Москва".
На трех экспозиционных модулях представлены архивные документы, видео- и фотоматериалы о строительстве объекта, а также об исторических стартах и людях, чья судьба связана с комплексом.
"Мы хотим, чтобы долгие годы помнили достижения тех, кто принимал участие в создании космодрома", – отметил заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.
Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов рассказал, что в строительстве Байконура были эффективно использованы наработки военной науки и промышленности.
"Космодром сыграл важнейшую роль в освоении космоса. Очень приятно присутствовать на юбилее легендарной станции, которая послужила первой площадкой, дала старт знакомству человека со вселенной", – отметил он.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ восстановят исторический фонтан в виде букета из масличных растений. Фонтан, сооруженный в начале 1950-х годов по проекту архитектора Валерия Таушканова, не работал около 60 лет. Его детали сильно повредились.
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