На ВДНХ открыли посвященное 65-летию космодрома Байконур пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась историко-документальная зона, посвященная 65-летию космодрома Байконур, сообщает Агентство "Москва".

На трех экспозиционных модулях представлены архивные документы, видео- и фотоматериалы о строительстве объекта, а также об исторических стартах и людях, чья судьба связана с комплексом.

"Мы хотим, чтобы долгие годы помнили достижения тех, кто принимал участие в создании космодрома", – отметил заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.

Заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов рассказал, что в строительстве Байконура были эффективно использованы наработки военной науки и промышленности.

"Космодром сыграл важнейшую роль в освоении космоса. Очень приятно присутствовать на юбилее легендарной станции, которая послужила первой площадкой, дала старт знакомству человека со вселенной", – отметил он.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ восстановят исторический фонтан в виде букета из масличных растений. Фонтан, сооруженный в начале 1950-х годов по проекту архитектора Валерия Таушканова, не работал около 60 лет. Его детали сильно повредились.