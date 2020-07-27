На ВДНХ будут проводить спортивные мастер-классы и тренировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На веранде Дома культуры ВДНХ будут проводить бесплатные спортивные мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Занятия стартуют 28 июля и будут продолжаться до окончания летнего сезона.
В пресс-службе ВДНХ рассказали, что Дом культуры расширяет спектр бесплатных активностей для укрепления тела и духа, снижения лишнего веса и заряда бодрости.
Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам с 19:00 и по воскресеньям с 10:00. На одном занятии будет не больше 30 человек, поэтому понадобится предварительная онлайн-регистрация.
Сертифицированный тренер-преподаватель Наталия Сулима подготовила авторскую программу по трем направлениям: пилатес, растяжка и кардиореспираторные тренировки. Продолжительность одной тренировки – один час.
На веранде нанесена специальная разметка, чтобы участники занятий могли соблюдать дистанцию и находиться на безопасном расстоянии не менее полутора метров друг от друга. При входе всем будут измерять температуру.
На ВДНХ с 14 июля возобновились экскурсии в музеях и павильонах. Несмотря на отмену ограничений, для посещений будут действовать строгие санитарные правила. Так, обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти.
В павильонах и музейных пространствах сохранится требование по масочному режиму и безопасной дистанции. Кроме того, на входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком. Наконец продажа билетов пока доступна только онлайн из соображений безопасности.
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