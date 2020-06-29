На ВДНХ отреставрируют статую матроса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ в Москве обнаружили часть легендарной скульптуры матроса, которая до 1959 года украшала фасад здания павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" (он же "Поволжье"). Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Здание павильона сейчас реставрируется, и в процессе была найдена голова скульптуры высотой 50 сантиметров и шириной 40 сантиметров.
"Специалисты уже подтвердили ее подлинность. Данная находка – большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
По словам специалиста, реставраторы займутся воссозданием всей фигуры.
Емельянов также рассказал о работах над павильоном "Поволжье". Зданию максимально намерены вернуть исторический облик, относящийся к 1954-му году – скульптурный фасад восстанавливается в мастерской, фундамент укрепляется сваями. На объекте задействованы более 100 специалистов, из них 30 – реставраторы.
Ремонтно-реставрационные работы планируется завершить к концу 2020 года.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что прерванные из-за коронавирусных ограничений реставрационные работы на ВДНХ возобновлены. Глава города подчеркнул, что начатый в 2013 году процесс не только возвращает парку исторический облик, но и модернизирует его под нужды времени.
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