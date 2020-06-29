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Культура

07:45

На ВДНХ отреставрируют статую матроса

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ в Москве обнаружили часть легендарной скульптуры матроса, которая до 1959 года украшала фасад здания павильона №15 "Радиоэлектроника и связь" (он же "Поволжье"). Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Здание павильона сейчас реставрируется, и в процессе была найдена голова скульптуры высотой 50 сантиметров и шириной 40 сантиметров.

"Специалисты уже подтвердили ее подлинность. Данная находка – большая удача: от исторического декора павильона 1950-х годов сохранилось не так много элементов", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По словам специалиста, реставраторы займутся воссозданием всей фигуры.

Емельянов также рассказал о работах над павильоном "Поволжье". Зданию максимально намерены вернуть исторический облик, относящийся к 1954-му году – скульптурный фасад восстанавливается в мастерской, фундамент укрепляется сваями. На объекте задействованы более 100 специалистов, из них 30 – реставраторы.

Ремонтно-реставрационные работы планируется завершить к концу 2020 года.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что прерванные из-за коронавирусных ограничений реставрационные работы на ВДНХ возобновлены. Глава города подчеркнул, что начатый в 2013 году процесс не только возвращает парку исторический облик, но и модернизирует его под нужды времени.

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