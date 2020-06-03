На территории ВДНХ воссоздадут лепной декор павильона № 15

Фото: Павильон «Поволжье». Автор Харрисон Форман. 1939 год

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на ВДНХ готовятся воссоздать декоративные украшения павильона №15. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Павильон был построен в 1954 году и назывался "Поволжье". Впоследствии он был перепрофилирован под сферу радиоэлектроники. Из-за этого пострадал декор – некоторые элементы оказались скрыты фасадами, а другие были повреждены или уничтожены.

"При реставрации специалисты нашли элементы горельефов с батальными сценами, которые украшали павильон с 1954 года. Они обнаружились под фальшфасадами, установленными спустя несколько лет — в конце 50-х", – заявила Сергунина.

По словам представителя мэрии, найденные декоративные элементы сохранились в такой степени, что на их основе можно восстановить всю композицию.

Реставрация возобновилась 12 мая. В целом, за время работ планируется восстановить утраченные скульптуры – солдата, матроса, рабочего с колхозницей, четыре колонны у входа в здание и их горельефы.

"В настоящий момент выполнена докомпоновка горельефов. Созданы 3D-макеты в натуральную величину барельефов и горельефов, которые находятся на утверждении. После этого мы приступим к основным реставрационным работам", – отметила заместитель директора ГКУ "УКРиС" департамента капитального ремонта Москвы Татьяна Полякова.

Как отметил руководитель Депкульта Алексей Емельянов, утрачено было более 50 процентов всех поверхностей. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что специалистам по силам восстановить старый облик здания на основе архивных материалов.

Осенью 2020 года планируется завершить реставрацию павильона № 30 "Микробиологическая промышленность" на ВДНХ. Здание закрыли на ремонт в 2018 году, поскольку оно находилось в аварийном состоянии.

