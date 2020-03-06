Музей ЖКХ появится на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильон № 5 "Физика" на территории ВДНХ планируют отреставрировать и привести в первозданный вид. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, здание также адаптируют с точки зрения современных коммуникаций и условий.

"В ходе ремонтно-реставрационных работ павильону вернут исторический архитектурный облик и первоначальное музейно-выставочное назначение", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, впоследствии в здании разместят музей ЖКХ.

Павильон № 5 на территории ВДНХ был построен в начале 1954 года и изначально носил название "Латвийская СССР". В 1959 году он был расширен за счет дополнительного выставочного зала, а первый капитальный ремонт здесь провели только в 1973 году.

Заммэра Москвы Бирюков заявил, что на момент начала работ здание находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. Поскольку павильон является объектом культурного наследия федерального значения, в приоритете специалистов первичная реставрация объекта.

Чтобы сохранить уникальный облик здания, приводят в порядок 45 люстр вводного зала, исторические осветительные приборы, живопись на фризах карниза вводного зала. При этом после обновления в павильоне появятся современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, а также пожарная охранная сигнализация.

По предварительным данным, работы будут завершены в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в ходе реставрации Северного речного вокзала зданию вернут исторический шпиль. Элемент декора, на котором в конце 1930-х годов была звезда, приводят в соответствие с историческим обликом, после чего установят на место.

