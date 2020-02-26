Звезду планируют установить на шпиль Северного речного вокзала весной

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Звезду с серпом и молотом планируют установить на шпиль здания Северного речного вокзала после реставрации в течение трех месяцев, сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, в конце 1930-х годов 75-метровый шпиль здания венчала звезда, а осенью прошлого года ее демонтировали, и на сегодняшний день реставрация завершена на 80%.

"Звезда – более 5 метров в диаметре, сделана из нержавеющей стали, покрыта медными листами с гальваническим нанесением позолоты, а также с серпом и молотом с нашими уральскими самоцветами. Порядка 10 самоцветов было утрачено, и будут установлены новые. А все остальные подлинные, и после реставрационных работ они будут установлены на свои места", – приводит слова Емельянова Агентство "Москва".

Руководитель департамента культурного наследия добавил, что сейчас специалисты работают над серпом и молотом. Планируется, что все работы завершат в течение трех месяцев.

Как стало известно ранее, к началу сентября планируют завершить благоустройство парка Северного речного вокзала. В настоящее время ведутся работы, связанные с вертикальными планировками и удалением сухостойных и брошенных деревьев. Также специалисты прокладывают коммуникации.

Там будут высажены семь тысяч крупномерных деревьев и примерно 55 тысяч кустарников. Специалисты приведут в порядок пешеходные пространства вдоль причалов. Сами причальные стенки обновят, установят 250 камер видеонаблюдения, соединенных с общей городской сетью.

Также в парке восстановят два фонтана, построенных в 1937 году, оборудуют 25 объектов торговли и ресторанного комплекса, десять спортивно-досуговых объектов, в том числе каток.