Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:59

Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем построят к 2023 году

город строительство

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стали известны сроки строительства канатной дороги над Химкинским водохранилищем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отмечается, что в конкурсе на возведение канатки победила компания "Московские канатные дороги", которая уже работала над аналогичным проектом на Воробьевых горах.

Известно, что новый объект свяжет станции метро "Речной вокзал" и "Сходненская", а также районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино и позволит разгрузить общественный транспорт и улично-дорожную сеть.

"Объем инвестиций в создание канатной дороги составит более 3 миллиардов рублей. При этом проект концессионного соглашения не предполагает затрат бюджета города на создание транспортного объекта. С момента ввода в эксплуатацию канатка будет принадлежать Москве на праве собственности", – проинформировали в пресс-службе.

Так, предполагаемыми сроками запуска нового транспортного объекта протяженностью 2,3 километра называют начало 2023 года. Введение канатной дороги в эксплуатацию позволит сократить время в пути между районами с 45 минут до семи.

"Канатка будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". По прогнозу, пассажиропоток составит до 19 тысяч человек в сутки", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что к 2024 году в ТиНАО построят около 300 километров дорог. Отмечается, что в улично-дорожную сеть автономного округа Москвы инвестировано уже порядка 160 миллиардов рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика