Канатную дорогу над Химкинским водохранилищем построят к 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стали известны сроки строительства канатной дороги над Химкинским водохранилищем. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отмечается, что в конкурсе на возведение канатки победила компания "Московские канатные дороги", которая уже работала над аналогичным проектом на Воробьевых горах.

Известно, что новый объект свяжет станции метро "Речной вокзал" и "Сходненская", а также районы Левобережный, Северное Тушино и Южное Тушино и позволит разгрузить общественный транспорт и улично-дорожную сеть.

"Объем инвестиций в создание канатной дороги составит более 3 миллиардов рублей. При этом проект концессионного соглашения не предполагает затрат бюджета города на создание транспортного объекта. С момента ввода в эксплуатацию канатка будет принадлежать Москве на праве собственности", – проинформировали в пресс-службе.

Так, предполагаемыми сроками запуска нового транспортного объекта протяженностью 2,3 километра называют начало 2023 года. Введение канатной дороги в эксплуатацию позволит сократить время в пути между районами с 45 минут до семи.

"Канатка будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". По прогнозу, пассажиропоток составит до 19 тысяч человек в сутки", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что к 2024 году в ТиНАО построят около 300 километров дорог. Отмечается, что в улично-дорожную сеть автономного округа Москвы инвестировано уже порядка 160 миллиардов рублей.