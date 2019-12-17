Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:02

Развязки на МКАД и рокады: москвичи поддержали приоритеты дорожного строительства

город строительство транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2020-2022 годах в Москве планируют построить свыше 300 километров дорог, более 60 пешеходных переходов и около 100 искусственных сооружений.

С 9 октября на портале "Активный гражданин" проходят голосования, в ходе которых жители города могут выразить свое мнение о приоритетах дорожного строительства Москвы.

В голосовании о реконструкции "клеверных" развязок на МКАД приняли участие 209 тысяч человек. Чуть больше половины опрошенных (59%) полностью поддержали проект, против высказались лишь 4% респондентов. Проект реконструкции поддержали 88,5% участников голосования.

С 2011 по 2019 год были реконструированы или построены заново 16 развязок МКАД с основными вылетными магистралями. В настоящее время продолжается реконструкция 5 развязок – с Волоколамским, Алтуфьевским, Осташковским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотня.

В голосовании о строительстве хордовых магистралей проект поддерживают 55% опрошенных, а против выступили 9%. Всего проект поддержали 84% участников голосования. Регулярно или время от времени пользоваться новыми магистралями планируют 71,5% участников голосования. Сейчас в Москве завершено строительство Северо-Западной хорды, продолжается строительство Северо-Восточной хорды, Южной рокады и Юго-Восточной хорды.

Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта полностью поддерживают 48% респондентов, обратного мнения придерживаются 10% опрошенных. Проект поддержали 78,5% участников голосования. Регулярно или время от времени пользоваться новой магистралью планируют 57,9%.

Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от ТТК до МКАД и станет 24-й вылетной магистралью Москвы. Завершить строительство планируется в 2020 году.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика