Развязки на МКАД и рокады: москвичи поддержали приоритеты дорожного строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2020-2022 годах в Москве планируют построить свыше 300 километров дорог, более 60 пешеходных переходов и около 100 искусственных сооружений.

С 9 октября на портале "Активный гражданин" проходят голосования, в ходе которых жители города могут выразить свое мнение о приоритетах дорожного строительства Москвы.

В голосовании о реконструкции "клеверных" развязок на МКАД приняли участие 209 тысяч человек. Чуть больше половины опрошенных (59%) полностью поддержали проект, против высказались лишь 4% респондентов. Проект реконструкции поддержали 88,5% участников голосования.

С 2011 по 2019 год были реконструированы или построены заново 16 развязок МКАД с основными вылетными магистралями. В настоящее время продолжается реконструкция 5 развязок – с Волоколамским, Алтуфьевским, Осташковским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотня.

В голосовании о строительстве хордовых магистралей проект поддерживают 55% опрошенных, а против выступили 9%. Всего проект поддержали 84% участников голосования. Регулярно или время от времени пользоваться новыми магистралями планируют 71,5% участников голосования. Сейчас в Москве завершено строительство Северо-Западной хорды, продолжается строительство Северо-Восточной хорды, Южной рокады и Юго-Восточной хорды.

Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта полностью поддерживают 48% респондентов, обратного мнения придерживаются 10% опрошенных. Проект поддержали 78,5% участников голосования. Регулярно или время от времени пользоваться новой магистралью планируют 57,9%.

Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от ТТК до МКАД и станет 24-й вылетной магистралью Москвы. Завершить строительство планируется в 2020 году.

