Движение на внешней стороне МКАД в районе Лианозово восстановили после ДТП

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На 82 километре МКАД в районе Лианозово полностью восстановили движение транспорта после аварии с участием шести автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"Движение полностью восстановлено", – сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что более 50 автомобилей столкнулось под Владивостоком. Всего на участке дороги, где произошла авария, зафиксировано 13 ДТП.

Очевидцы сообщали, что в сторону Владивостока образовался огромный затор. Движение оказалось перекрыто от нулевого до 14-го километра трассы.