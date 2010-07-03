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Происшествия

06:33

Более 50 автомобилей столкнулись в массовой аварии под Владивостоком – СМИ

происшествия ДТП

Фото: скриншот YouTube-канала ИА Дейта

Более 50 автомобилей столкнулись в массовой аварии под Владивостоком. Об этом передает агентство Ussurmedia.

Отмечается, что авария произошла на трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл в районе села Прохладное Надеждинского района Приморского края. По последней информации, всего на участке дороги зафиксировано 13 ДТП.

Сообщается, что на месте работают сотрудники ГИБДД. За помощью к медикам обратились по меньшей мере трое пострадавших.

Очевидцы рассказывают, что в сторону Владивостока образовался огромный затор. Движение оказалось перекрыто от нулевого до 14-го километра трассы.

По предварительной информации, в инциденте обошлось без погибших. Дальнейшие подробности уточняются.

Ранее рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Волгоградской области. В салоне на момент аварии находились 10 человек.

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