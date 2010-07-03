Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Волгоградской области, есть пострадавшие

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Рейсовый автобус съехал в кювет на региональной автодороге Михайловка – Елань в Волгоградской области. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение от экстренных служб.

"Рейсовый автобус в условиях тумана съехал с дороги и опрокинулся в кювет", – рассказали в экстренных службах.

Отмечается, что на момент аварии в салоне автобуса находились 10 человек. Четверо из них пострадали.

"Один пассажир зажат, по предварительной информации, еще троим требуется помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются", – пишет РИА Новости со ссылкой на информацию полиции.

На данный момент также известно, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Оставшиеся пассажиры от госпитализации отказались.

Ранее глава районной администрации Крыма погибла в ДТП. Жертвами аварии, произошедшей около 08:50 на трассе Черноморское – Евпатория, стали еще три человека.