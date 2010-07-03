Глава районной администрации Крыма погибла в ДТП

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Глава администрации Черноморского района Крыма Людмила Глушко и еще трое человек погибли в результате ДТП, сообщил РИА Новости председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский.

Авария произошла около 08:50. На трассе Черноморское – Евпатория столкнулись KIA Sportage и Ford Focus. Причины произошедшего устанавливаются.

Глушко было 54 года. Она возглавляла администрацию с июля 2016 года. В минувшем октябре ее переназначили на эту должность.

Черноморский район находится на западе полуострова. Там живет около 31 тысячи человек.