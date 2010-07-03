Сбивший насмерть трех человек у МЦК водитель арестован

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Водитель, сбивший насмерть троих людей у станции МЦК Окружная, арестован, передает ТАСС.

В отношении Сергея Медведева возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц". Головинский суд заключил его под стражу до 7 февраля 2020 года.

ДТП произошло ранним утром 7 декабря. Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции. Все трое погибли, двое из них – на месте, это женщина и мужчина. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – это пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сам виновник аварии жив. По словам очевидцев, в первые минуты после происшествия он хотел сбежать, однако его задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.

Согласно некоторым сведениям, утром молодой человек развозил по домам компанию после вечеринки. Процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения показала, что в момент аварии он был нетрезв.

В МВД добавили, что водитель Mazda за последний год был оштрафован за превышение скорости 12 раз.

После происшествия председатель Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников предложил ввести новый состав преступления в Уголовный кодекс. Он напомнил, что у МГД есть инициативы по ужесточению ответственности за вождение без прав и превышение скорости.

Председатель МГД уточнил, что за период с 2013 по 2018 годы на территории России произошло более 31 тысячи ДТП с участием водителей без права управлять транспортом. Жертвами стали свыше 4 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч.