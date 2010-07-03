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Происшествия

13:20

У сбившего пешеходов у станции МЦК водителя было 12 штрафов

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"

Водитель Mazda, насмерть сбивший троих человек у станции Окружная МЦК, за последний год был оштрафован за превышение скорости 12 раз, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МВД РФ.

Кроме того, процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения показала, что в момент аварии он находился в нетрезвом состоянии.

ДТП произошло около шести утра 7 декабря. Mazda на полном ходу сбила пешеходов на тротуаре возле дома 31 в Локомотивном проезде, а затем врезалась в вестибюль станции Окружная Московского центрального кольца. Все трое погибли, двое из них – на месте, это женщина и мужчина. Еще один человек скончался в карете скорой помощи.

Помимо этого, есть пострадавший – это пассажир автомобиля. Его госпитализировали. Сам виновник аварии жив. По словам очевидцев, в первые минуты после происшествия он попытался сбежать, однако его сразу же задержали выбежавшие на улицу сотрудники МЦК.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также Следственный комитет.

Насмерть сбивший пешеходов в Москве водитель был пьян

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