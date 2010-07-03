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Происшествия

21:25

СК возбудил дело по факту ДТП на переходе в Зеленограде

происшествия ДТП

Водитель сбил женщину с двумя детьми в Зеленограде

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с двумя внучками в Зеленограде, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Москве.

Дело заведено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". На месте аварии работают следователи, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Авария произошла около 18:30 на улице Каменке. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Lada сбил женщину и двоих детей. По последним данным, девочка 2014 года рождения погибла на месте, а женщину со вторым ребенком 2017 года рождения госпитализировали.

Как рассказали в столичном управлении ГИБДД, водитель остался на месте случившегося. Сейчас с ним работают инспекторы.

В ноябре на севере Москвы водитель иномарки сбил ребенка. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего с травмами госпитализировали. По факту происшествия начата проверка.

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