Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе на севере Москвы – УГИБДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель иномарки сбил несовершеннолетнего ребенка на севере Москвы, сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

"Около 15:55 по Москве в районе дома 3 на улице Космонавта Волкова водитель автомобиля Ford совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – уточнили в ГИБДД.

Ребенок госпитализирован с незначительными травмами. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту инцидента выполняется проверка.

5 ноября автомобиль сбил двоих несовершеннолетних детей на Шмитовском проезде в центре Москвы. Летального исхода удалось избежать, мальчики 9 и 11 лет были госпитализированы.