Автомобиль сбил двоих детей в центре столицы

Автомобиль сбил двоих детей на Шмитовском проезде

Автомобиль сбил двоих несовершеннолетних детей на Шмитовском проезде в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Авария произошла вечером, 5 ноября, в Пресненском районе столицы. Дети переходили дорогу в неположенном месте. Водитель не стал скрываться с места происшествия.

Как сообщает телеканал Москва 24, мальчики 9 и 11 лет госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Утром во вторник, 5 ноября, четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области. Два автомобиля столкнулись на шоссе, после чего вылетели в кювет и загорелись. Причиной аварии стала ошибка одного из водителей, он не учел погодные условия и выехал на встречку.